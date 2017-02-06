Рынок под снос?

Целый торговый комплекс в Ноябрьске оказался вне закона

Специалисты городского департамента имущественных отношений выяснили, что торговые павильоны рынка «Солнечный» на улице 60 лет СССР расположены там незаконно. То есть, по данным департамента, налицо факт самовольного захвата земли. Теперь собственников павильонов – а их на территории рынка более 30 – обязуют в течение двух недель освободить территорию. Иначе департамент самостоятельно произведет работы по демонтажу павильонов, а все затраты взыщет с собственников в судебном порядке. «Ноябрьск 24» следит за развитием событий, подробности в наших следующих материалах.

Фото из архива редакции.