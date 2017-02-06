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Почётные звания для ямальцев

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Почётные звания для ямальцев

В округе предлагают расширить список наград

Для ямальских пожарных и спасателей могут учредить региональные почетные звания. В округе разработаны поправки в закон «О наградах». Документ предлагает дополнить перечень региональных почетных званий двумя категориями: «Заслуженный работник пожарной охраны» и «Заслуженный спасатель». Вопрос о подготовке поправок в закон обсудили на заседании окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности. В нем приняла участие депутат окружного Заксобрания Людмила Иванова.

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Кадровые перестановки

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Транспортный коллапс

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