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На Ямале всё спокойно

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На Ямале всё спокойно

Округ не покидает верхних строчек рейтинга устойчивости регионов

Фонд «Петербургская политика» публикует очередное исследование, посвященное социально-политической устойчивости регионов страны. По итогам января Ямал набрал 8,2 балла, уступив только Чукотке. Среди позитивных событий эксперты отметили, в частности, подписание соглашения о поставках ямальской оленины в Европу, поддержку Советом по развитию Арктики «Северного широтного хода», а также вхождение Салехарда и Ноябрьска в первую десятку рейтинга качества жизни российских городов. Негативными событиями января стала вспышка гепатита А в новоуренгойской гимназии, пожар в жилом доме в Пангоды и 80-е место округа по уровню обеспеченности местами в вузах.

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