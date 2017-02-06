Медиасмена

В марте Ноябрьск примет блогеров со всего Ямала

Ноябрьск станет точкой притяжения. С 11 по 16 марта в городе пройдет окружная молодежная профильная медиасмена. Представителям молодежных СМИ расскажут о различных направлениях работы журналиста и проведут для них мастер-классы. По словам координатора медиасмены Виктории Тихоновой, участники медиасмены получат базовые знания по журналистике, в частности, узнают о принципах написания текстов и заголовков. Новшеством этой смены станут мастер-классы по мобилографии и фотожурналистике.