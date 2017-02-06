Авария на улице Магистральной

Водитель кроссовера не справился с управлением

Сразу три автомобиля в пятницу вечером столкнулись на улице Магистральной. Как пояснили сегодня в ГИБДД города, водитель «Киа» не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в «Рено», который, в свою очередь, «догнал» «Хонду». В аварии пострадала пассажирка «Рено». На месте аварии 25-летнюю девушку осмотрели врачи «скорой помощи», после чего доставили в ЦГБ. Госпитализации пострадавшей не потребовалось, ей назначено амбулаторное лечение.