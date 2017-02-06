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Приёмная кампания в разгаре

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Приёмная кампания в разгаре

Более половины первоклашек уже записаны в школы

В округе 4160 заявлений на зачисление детей в школы уже подали родители будущих первоклашек, хотя приемная кампания еще только началась. Более 70% заявлений в этом году оформлены в электронном виде через портал «Е-услуги. Образование».
Напомним, заявочная кампания на Ямале стартовала 18 января в Губкинском, далее к процессу постепенно подключились все остальные муниципалитеты. Прием документов продолжится до 30 июня. В это время зачисляют детей с закрепленных за каждой школой территорий. А с июля по сентябрь школы будут принимать всех желающих, правда, при наличии свободных мест.

Фото из архива редакции.

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