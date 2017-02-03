Ждать ли эпидемии?

Число больных ОРВИ в Ноябрьске вновь растёт

Вторая волна гриппа в Ноябрьске будет гораздо мягче первой, осенней. Такие прогнозы дают врачи-эпидемиологи. В последние несколько недель доктора фиксируют рост обращений жителей с симптомами гриппа и ОРВИ, но их общее количество не превышает эпидемиологический порог. Кроме того, число больных в два раза меньше, чем в феврале 2016 года. Реже всех болеют взрослые, а чаще других – дети от 0 до 18 лет. К слову, лаборатория центральной городской больницы выявляет лишь единичные случаи именно гриппа. В основном жители Ноябрьска болеют простудой. Это дает врачам повод надеяться, что окончание зимы и весну мы проведем без карантинных мероприятий.