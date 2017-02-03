Больных стало меньше

В Ноябрьске реже ставят диагноз «туберкулёз»

Количество больных туберкулезом в Ноябрьске снижается. Так, в 2015-м было 80 человек, а в прошлом году уже 63. Из них меньше половины – больные с хронической формой. При этом детей и подростков среди пациентов туберкулезного отделения нет. Фтизиатры ЦГБ связывают улучшение ситуации с хорошей профилактической работой. Сегодня единственной вакциной от туберкулеза является прививка БЦЖ, а эффективной диагностикой на ранних этапах – флюорография.