Что будет с зарплатами?

Бюджетники обеспокоены новой системой оплаты труда

Постановление о переходе на отраслевую систему оплаты труда было принято окружным правительством в конце декабря. И новость сразу вызвала волнения среди тех, кому предстоит получать зарплату по-новому. Пока на новую систему переходят только сотрудники госучреждений, рассказала сегодня заместитель главы администрации Надежда Гудкова. Работников муниципальных предприятий, например городских школ, новшество еще не коснулось.

Старое положение о зарплате предусматривало оклад, а также стимулирующие компенсационные выплаты. В новом сохранится лишь две части. И гарантированная – оклад – будет разделена на категории со своими надбавками и коэффициентами.

Сейчас руководители учреждений образования совместно с чиновниками просчитывают будущий заработок всех категорий сотрудников. Но волноваться не стоит, уверили в администрации, зарплаты меньше не станут.