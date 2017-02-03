Делать с умом

При установке светофоров будут учитывать все риски

Такое поручение подчиненным сегодня дал Алексей Романов. В качестве примера глава привел светофор на пересечении улиц Космонавтов и Холмогорской, который стал настоящим испытанием для водителей, особенно в часы пик. При этом электронный регулировщик внес коррективы и жизненный уклад собственников квартир одной из пятиэтажек, которая расположена совсем рядом с перекрестком: автовладельцы, дабы не тратить время в ожидании зеленого сигнала светофора, предпочитают сокращать путь через двор.