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Делать с умом

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Делать с умом

При установке светофоров будут учитывать все риски

Такое поручение подчиненным сегодня дал Алексей Романов. В качестве примера глава привел светофор на пересечении улиц Космонавтов и Холмогорской, который стал настоящим испытанием для водителей, особенно в часы пик. При этом электронный регулировщик внес коррективы и жизненный уклад собственников квартир одной из пятиэтажек, которая расположена совсем рядом с перекрестком: автовладельцы, дабы не тратить время в ожидании зеленого сигнала светофора, предпочитают сокращать путь через двор.

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