Своё дело

Начался приём заявок на конкурс бизнес-проектов

На Ямале стартовал окружной конкурс молодежных бизнес-проектов «Свое дело». К участию приглашают молодых людей до 30 лет. Заявки принимают до 3 марта на сайте департамента молодежной политики и туризма. Затем начнется образовательный этап. А завершит всё защита проектов, которая пройдет в сентябре. Общий призовой фонд составит 10 млн рублей. В прошлом году средства получили 10 проектов, четыре из них – ноябрьские.

Поддержать участников этого года готовы в Бизнес-инкубаторе.