Сдать ЕГЭ на 100 баллов – реально

Выпускники прошлых лет поделились опытом

Как успешно сдать Единый государственный экзамен? В школе № 3 прошла встреча выпускников нынешних с выпускниками прошлых лет – теми, кто уже сдал ЕГЭ на высший балл. Говорили о том, как подготовиться к экзамену, как настроиться на него и какие привилегии дает успешное прохождение выпускных испытаний. Все выпускники, получившие высшие баллы, рассказали о том, что оценки при поступлении в вузы им помогли. Кроме того, с недавних пор высокобалльники по ЕГЭ получают дополнительную стипендию во время обучения.