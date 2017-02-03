Собачье дело

В городе сменился подрядчик по отлову животных

Ранее этим занимался индивидуальный предприниматель Николай Костюк. Теперь функции возложены на организацию «Иннополюс», более известную как конноспортивный клуб «Тарпан». Предприятие выиграло аукцион с большим понижением суммы контракта.

Манеж, который некогда использовался для лошадей, стал зоной для передержки бездомных животных. На площадке построено несколько вольеров. Скоро здесь появится еще ряд клеток. Планов на перспективу много, а вот контракт на отлов животных заключен только на три месяца. Таковы условия договора. Содержание животных в вольерах ограничено по времени. На это, по условиям контракта, отведено 180 дней. Если за этот период никто не захотел принять к себе четвероногого, то подрядная организация вправе самостоятельно принимать решение о его дальнейшей судьбе.

Самое гуманное решение в данном случае – выпустить этих животных в прежнюю среду. Но только после их стерилизации. Денег по контракту на эти цели не предусмотрено. Так что сейчас вся надежда на помощь волонтеров и сознательность горожан.

К слову, в торгах участвовали три претендента. В их числе и исполнитель муниципального заказа в 2016 году Николай Костюк. По его мнению, средств, заложенных на исполнение контракта, недостаточно для содержания безнадзорных животных в приличных условиях.