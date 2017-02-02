Транспортный коллапс

Можно ли отрегулировать движение на улице Холмогорской?

Двор одного из домов на ул. Холмогорской превратился в проезжую часть. В редакцию телеканала «НОЯБРЬСК 24» обратились жильцы дома 80/28. Их пятиэтажка расположена рядом с перекрестком, где недавно установили светофор. Именно появление электронного регулировщика на пересечении улиц Холмогорской и Космонавтов жильцы дома называют причиной образовавшейся проблемы.

Электронный регулировщик заработал за несколько дней до Нового года. На него возлагали большие надежды. Этот перекресток давно пользовался дурной славой: сколько машин перебилось – уже не сосчитать, неоднократно под колеса здесь попадали пешеходы. Теперь люди, пересекающие проезжую часть обеих улиц, чувствуют себя в относительной безопасности. А жильцы дома по адресу: ул. Холмогорская, 80/28, наоборот, вынуждены ежедневно рисковать жизнью под окнами собственных квартир. Их двор автовладельцы облюбовали в качестве объездной дороги, чтобы не проезжать перекресток с неудобным светофором. В часы пик жильцы пятиэтажки не всегда могут попасть в свои собственные автомобили: настолько плотный поток машин.

Жильцы дома попытались исправить ситуацию и обратились в управляющую компанию с просьбой установить заграждение со стороны улицы Космонавтов. В ответ представители УК предложили принять это решение на общем собрании собственников и определить источники финансирования. А в администрации города, в свою очередь, говорят, что нет острой необходимости блокировать здесь въезд. По словам начальника управления ЖКХ ТЭС Владимира Зорихина, светофор работает в тестовом режиме и, возможно, в его настройки снова внесут изменения. Кроме того, Владимир Зорихин предложил автовладельцам во избежание заторов использовать не только улицу Холмогорскую, но и альтернативные маршруты.