Вместо вознаграждения – пособие

Опекунам изменили меру поддержки

В округе изменился механизм поддержки опекунов несовершеннолетних. Раньше они получали вознаграждение, а с февраля им будет выплачиваться ежемесячное пособие. Сумма поддержки остается прежней – 5 750 рублей.

С нововведением у опекунов из числа неработающих пенсионеров появятся новые возможности. Теперь они имеют право на перерасчет суммы страховой пенсии. Кроме того, им полагается компенсация расходов на проезд к месту отдыха и обратно один раз в два года.

Всем без исключения опекунам пособие будет назначено в беззаявительном порядке. Порядок назначения вновь обратившихся опекунов пока не разработан.