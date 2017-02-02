Война контрафакту

С 1 февраля в России начнут маркировать лекарства

Старт такому пока эксперименту дал премьер-министр Дмитрий Медведев. На неделе он подписал соответствующий документ. Эксперимент будет проводиться на территории шести регионов: Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Новгородской, Белгородской областей, и поэтапно захватит все субъекты.

Маркировать лекарства производители должны будут QR-кодом. На начальном этапе наносить его будут на 60 наименований лекарственных препаратов, половина из этого списка – жизненно необходимые медикаменты. С 2018 года планируется сделать маркировку лекарств обязательной для всех производителей на территории России.

Фото РИА Новости.