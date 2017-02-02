Из уголовного в административное

Совет Федерации одобрил закон о декриминализации побоев

Он выводит из Уголовного кодекса физическое насилие в семье, совершённое впервые. Теперь домашние побои переходят в категорию административных правонарушений. Уголовное наказание будут применять только в случае, если такое правонарушение совершено два и более раза в течение года. Административная статья о побоях предусматривает штраф от пяти до 30 тысяч рублей, арест на срок от 10 до 15 суток или обязательные работы. Напомним, ранее российский парламент выступал против смягчающих поправок. Новый закон уже вызвал множество споров в обществе. По данным недавнего опроса ВЦИОМ, большинство россиян осуждают физическое насилие. Однако за то, чтобы перевести это правонарушение в разряд административных, выступили 59% опрошенных. При этом 70% россиян высказались против побоев.