Из Ноябрьска в Уфу

Горожанам доступно новое авианаправление

География полетов из аэропорта Ноябрьска расширилась. Авиакомпания «КрасАвиа» возобновила полеты по маршруту Уфа – Ноябрьск – Уфа. Рейсы будут осуществляться каждую неделю по вторникам и четвергам. Планируется, что борт будет прибывать в наш аэропорт в 11.10, а в 14.05 отправляться в Уфу. Полеты будут совершать самолеты ЯК-42Д. Маршрут субсидируемый, а потому цены на билеты будут вполне доступными, обещает авиаперевозчик. Цена в одну сторону без сборов начинается от 2300 рублей. Билеты уже есть в продаже.