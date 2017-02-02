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Ноябрьские педагоги разработали собственные учебники

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Ноябрьские педагоги разработали собственные учебники

Издания уже готовятся к печати

Студенты всей страны уже вскоре смогут изучать поварское и электромонтажное дело по учебникам ноябрьских авторов. Преподаватели колледжа профессиональных и информационных технологий разработали четыре учебных пособия. На составление и написание каждого ушло около года. Труды педагогов изучил Федеральный институт развития образования и рекомендовал их к использованию в качестве учебных пособий на уроках. Сейчас издания ожидают печати. Учебные пособия состоят из теоретической части и приложения, куда вошел англо-русский словарь профессиональных терминов. Самым сложным, отмечают преподаватели, оказался перевод на русский язык названий иностранных блюд и ингредиентов, аналогов которых в России нет.

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