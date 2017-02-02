Турбину самолёта можно напечатать

В колледже открылась лаборатория прототипирования

Технологии будущего появились в Ноябрьском колледже профессиональных и информационных технологий. В учебном заведении смонтировали лабораторию прототипирования.

Семь новеньких 3D-принтеров могут напечатать из пластика любой предмет. За мониторами компьютеров пока преподаватели и программисты колледжа. Прежде чем начать обучать студентов, им предстояло самим разобраться в сложном оборудовании. Начать решили не с самого простого: сейчас ребята печатают уменьшенную модель турбины самолета, она содержит около 80 деталей. Руководит процессом программист Дмитрий Данко. На его рабочем столе сейчас печатается защитный кожух турбины. И чтобы деталь была идеальна, необходимо учитывать десятки параметров, начиная от температуры пластика и рабочей поверхности принтера и заканчивая открытыми форточками в аудитории.

Кроме устройств живой печати, в лаборатории установили 3D-сканер. С помощью него можно быстро получить трехмерную модель любого объекта. Сканировать, кстати, можно любые объекты – те, на которых отражается лазерная сетка. И даже живых людей.

Из деталей, которые уже были отсканированы и напечатаны, в лаборатории уже соорудили мини-выставку. Не все получилось с первого раза: оборудование нужно было настроить.

Печать деревянных, металлических или высококачественных пластиковых деталей и запчастей набирает обороты во всем мире. Все больше компаний предпочитают именно такой способ производства компонентов.

В ближайшее время научиться базовым основам 3D-печати смогут и студенты Ноябрьска. Уже в сентябре курс по прототипированию будет включен в образовательную программу студентов-программистов.