Вторая попытка

Выпускники Ноябрьска вновь написали итоговое сочинение

«Зачет» за творческую работу является своеобразным допуском к ЕГЭ. Первый раз в этом учебном году ноябрьские школьники писали итоговое сочинение 7 декабря. Тогда с работой не справились 4 человека. Накануне они получили дополнительный шанс. Выполняли творческое задание и те, кто не смог в основной срок явиться на испытание по уважительной причине. Таких школьников также набралось четверо. Если написать сочинение на «зачет» не удастся и в этот раз, возможность пересдать у выпускников еще будет 3 мая.