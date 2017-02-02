Земля даром

Ноябрьцы могут получить бесплатный «дальневосточный гектар»

Заявку на него можно оформить в Многофункциональном центре, а также через Интернет с помощью федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года необходимо определиться с видом использования участка, а через три – задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования его можно будет получить в собственность. Один участок на одного человека. Таким образом, семья из трех человек может претендовать на три гектара. Если рядом с наделом есть населенный пункт, в котором проживают более чем 50 тысяч жителей, то землю дадут в 10 километрах от него.

Воспользоваться своим правом на получение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке может любой желающий, вне зависимости от региона проживания.