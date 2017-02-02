Путёвка на юг

В округ поступили государственные жилищные сертификаты

Около 200 ямальских семей в этом году смогут переехать в регионы с более благоприятным климатом. На эти цели из федерального бюджета выделят более 400 миллионов рублей. По данным окружного правительства, в текущем году работа в рамках федеральной программы переселения ведется более активно. Уже сформирован сводный список граждан – получателей жилищных сертификатов, сейчас специалисты проверяют предоставленные ими сведения. Сертификаты в рамках федеральной программы переселения уже поступили в округ. Всего с 2011 по 2016 год господдержку по данному направлению получили 934 ямальские семьи.