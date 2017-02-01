Кадровые перестановки

Назначен главный врач станции скорой помощи

В Ноябрьске назначен новый главный врач станции скорой помощи. Им стал Виктор Гордиенко. Ранее он занимал должность заместителя главного врача по медицинской части. На станции скорой помощи Ноябрьска Виктор Гордиенко работает с 1998 года, был заведующим аналогичной структурой микрорайона Вынгапуровского.

Напомним, с 2004 года станцией скорой помощи в Ноябрьске руководил Олег Брезицкий, однако 1 января 2017 года стало известно, что с ним не продлили трудовой контракт.

Фото depzdrav.yanao.ru.