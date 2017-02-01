ЕГЭ для родителей

В 12-й школе пройдёт необычный экзамен

Что такое Единый государственный экзамен, взрослые почувствуют на себе. Ноябрьск присоединится к Всероссийской акции «ЕГЭ для родителей». Ненадолго сесть за парты старшее поколение сможет 7 февраля. К участию приглашают представителей родительских комитетов от каждой школы, а также общественных деятелей и представителей городских предприятий. Взрослых ждет паспортный контроль, видеонаблюдение, вскрытие конверта с заданием и получасовой экзамен по русскому языку. Базой для необычного ЕГЭ станет 12-я школа.

Фото из архива редакции.