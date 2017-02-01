Время пришло

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Заявочная кампания на сдачу ЕГЭ завершена

Сегодня закончился срок подачи заявлений на участие в Едином государственном экзамене. Школьники должны были определиться с выбором предметов, по которым они намерены показать свои знания. Для получения аттестата выпускникам нужно обязательно сдать русский язык и математику. Остальные экзамены проводятся по выбору. Эти испытания нужно пройти школьникам для поступления в вуз.

После 1 февраля заявления на участие в ЕГЭ будут приниматься только при документально подтвержденных уважительных причинах.

Фото из архива редакции.