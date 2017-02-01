В хоккей играют не только настоящие мужчины

Женская сборная Ямала набирает игроков

Уникальная для Ямала женская сборная по хоккею «Ледокол» начала добор игроков. Необычная команда сделала первые шаги на льду в сентябре прошлого года. Идею предложил молодежный совет при главе администрации города. Стать частью команды приглашают девушек в возрасте от 18 лет. В игре себя попробовать могут и женщины в возрасте. Сейчас, например, самому старшему игроку «Ледокола» 48 лет. Также не стоит опасаться отсутствия навыков катания. Желающих обучат даже с нуля. Тем более сейчас у команды тренировочный период, на соревнования бойкий коллектив пока не претендует. Желающим попробовать свои силы на льду можно обращаться в Центр духовно-нравственного воспитания.