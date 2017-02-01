Бесплатного больше не будет

С 1 марта изменится программа приватизации

Приватизацию жилья отменят. Уже с 1 марта государственное, муниципальное жилье оформить в собственность бесплатно не получится. По крайней мере в первом чтении такое решение приняла Государственная дума. Исключением станут жители Крыма и Севастополя, а также жильцы аварийных домов. Они еще смогут воспользоваться этим правом до 2020 года. А дети-сироты, скорее всего, смогут приватизировать жилье бессрочно. Все детали станут известны после того, как поправки пройдут 3-е чтение, это случится в феврале.

В целом программа действует уже 26 лет. За эти годы в России было приватизировано почти 30 миллионов жилых помещений. Это 80 процентов от общего количества госжилья. В Ноябрьске за это время в частные руки перешло почти 32 тысячи квартир.