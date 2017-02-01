Билет билету рознь

Не на всех автобусных маршрутах действуют проездные

Проездные билеты «Пассажирских перевозок» не распространяются на 28 маршрут. Такое объявление размещено в автобусах. Маршрут этот является коммерческим, поэтому расходы на его содержание, а также определение цены проезда и периодичности движения ложатся непосредственно на перевозчика. А значит, говорят в «Пассажирских перевозках», решение отменить проездные на этом направлении является законным. Тем не менее на 28 маршруте действует единый проездной билет для льготной категории граждан.