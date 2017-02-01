Планы Молодёжного правительства

В этом году будет реализовано три новых проекта

На Ямале стартовала «Производственная гимнастика» – это один из трех новых проектов, которые в этом году реализует молодежное правительство. Несложный комплекс упражнений разработали врачи и профессиональные тренеры. А инструктаж провели олимпийские призеры по плаванию Анастасия и Сергей Фесиковы. Глава региона Дмитрий Кобылкин инициативу не только поддержал, но и лично принял участие в производственной гимнастике.

К зарядке присоединились и ноябрьцы. Она началась в 11 утра и длилась 6 минут.

Также среди новых проектов – «Перспективный Ямал», посвященный Году проектных решений, и «Экологическая карта Ямала». Сайт последнего был запущен 15 декабря. На портал может зайти любой житель Ямала и указать геолокацию несанкционированной свалки. Сейчас на карте уже обозначены 36 таких точек. С мая по сентябрь во всех муниципалитетах пройдут молодежные рейды «ЭкоСистема» и продолжится работа по действующим проектам.

Как рассказала представитель Молодежного правительства ЯНАО Кристина Минченко, все проекты, которые были заявлены в 2016 году, удались. Одной из самых успешных признана окружная благотворительная акция «Теплый день».