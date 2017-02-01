Заболеваемость гриппом растёт

К врачам в Ноябрьске обратились 1093 человека

Одна школа, один интернат, четыре детских сада и 46 классов закрыты на карантин на Ямале. Причина – высокие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Такие данные приводит окружной Роспотребнадзор. Кроме того, с начала осени от внебольничных пневмоний в округе скончались семь человек. Что, впрочем, меньше, чем в прошлом году.

Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ находится на контроле у санитарных врачей, в регионе создан запас притивовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты.

В Ноябрьске закрытых на карантин школ и детских садов пока нет. Однако за неделю количество обращений к врачам выросло на 30 процентов и составило почти 1100 человек. Чаще всего болеют дети до 6 лет. В этой возрастной категории эпидпорог превышен на 32 процента.