Повышение уровня электробезопасности – залог стабильной работы компании

В конце января 2017 года в конференц-зале ООО «Ноябрьскэнергонефть» прошло выездное рабочее совещание Департамента энергетики Блока разведки и добычи на тему: «Итоги работы Управления по контролю за электробезопасностью "Ноябрьскэнергонефти" (УКЭБ) за 2016 год и постановка целей на 2017 год в рамках оказания услуг по контролю за состоянием электробезопасности в подрядных организациях дочерних обществ компании "Газпром нефть"».

В мероприятии приняли участие руководители Департамента энергетики и Департамента промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты Блока разведки и добычи «Газпром нефти», главные энергетики и руководители управлений производственной безопасности нефтедобывающих дочерних обществ, руководители управляющей компании «Газпромнефть-Нефтесервис», руководители и специалисты «Ноябрьскэнергонефти».

Во вступительном слове начальник Департамента энергетики БРД Константин Константинов отметил, что инициатива создания Управления по контролю за электробезопасностью подрядных организаций в составе «Ноябрьскэнергонефти» признана лучшей инициативой HSE в Блоке разведки и добычи за 2016 год.

Далее с докладом выступил начальник Управления по контролю за электробезопасностью НЭН Сергей Попков. Он доложил, что по итогам 2016 года благодаря работе УКЭБ значительно повысился уровень электробезопасности подрядных организаций и снизилась степень риска возникновения несчастных случаев по этой причине. За 2016 год у подрядчиков на 58% снизилось количество наиболее критических нарушений в области электробезопасности ТОП-12 (3 и более). Серьезную роль в достижении данного результата сыграли действенные меры воздействия, применяемые работниками УКЭБ, – отключение подрядной организации за нарушение ТОП-12. Среди ответственных за электрохозяйство в подрядных организациях специалистами УКЭБ в 2016 году было обучено более 170 человек. В четвертом квартале 2016 года НЭН совместно с ИТСК разработали программу «Система оперативной отчетности контроля за электробезопасностью». В настоящее время проводится ее опытная эксплуатация. Данная программа позволяет автоматизировать оперативную отчетность контроля за электробезопасностью. Участников совещания ознакомили с презентацией программы, которая вызвала огромный интерес у руководителей энергетических служб добывающих предприятий.

Участники совещания обсудили планы работы на 2017 год в части контроля за электробезопасностью подрядных организаций и усиления контроля за организациями, находящимися в зоне антилидеров по итогам 2016 года.

В завершение совещания выступил начальник Департамента ПЭБ, ОТ и ГЗ БРД Павел Захаров. Он отметил высокую важность деятельности УКЭБ в рамках повышения уровня производственной безопасности компании «Газпром нефть» и поблагодарил всех за качественную и плодотворную работу в 2016 году.