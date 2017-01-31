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Весенние краски в разгар зимы

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Весенние краски в разгар зимы

К весне в Ноябрьске распустятся 130 тысяч тюльпанов

Весеннюю красоту выращивают в теплице недалеко от города. Разводить тюльпаны, гиацинты, пушкинию, ирисы, мускари, крокусы, а в этом году даже подснежники – на Севере дело трудоемкое. Необходим строгий температурный режим (в самой теплице должно быть не выше 18 градусов) и регулярные проветривания – с середины февраля за здоровьем и красотой этого зеленого государства следят круглосуточно. К марту здесь расцветут 130 тысяч тюльпанов самых разных форм и окраски.
Выращивают в теплице и горшечные цветы. Их здесь 11 тысяч тринадцати видов.

 

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