Размер выплат за ЖКУ изменится

Перерасчёт коснулся льготных категорий граждан

У некоторых льготников с января изменился размер выплат за жилищно-коммунальные услуги. Так, нововведения коснулись инвалидов, многодетных семей, ветеранов труда, боевых действий и ветеранов ЯНАО. Это связано с тем, что с начала года общедомовые нужды перешли из разряда коммунальных услуг в состав жилищных. Согласно изменениям окружных стандартов стоимости ЖКУ, получателям льгот, а таковых в Ноябрьске 14,5 тысячи, сделали перерасчет.

Как отмечают специалисты соцзащиты, сумма выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг изменится незначительно. Кроме того, теперь, если получатель льгот является злостным неплательщиком квартплаты, органы соцзащиты вправе приостановить ему выплату за ЖКУ.