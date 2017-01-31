Жалоб на работу УК и ТСЖ стало больше

Нарушителей оштрафовали почти на 3 миллиона рублей

Проводить внеплановые проверки ТСЖ и управляющих компаний на основании анонимных заявлений теперь не будут. Такую информацию публикует сегодня пресс-служба правительства Ямала. Речь идет о жалобах, которые подают в электронном виде. Согласно изменениям, проверки возможны только при условии, если жалобы переданы через системы, где пользователь прошел обязательную авторизацию. К примеру, через портал «Госуслуги». Также обязательным условием для назначения внеплановой проверки станет подтверждение гражданином факта, что до подачи жалобы в Госжилнадзор он не обращался непосредственно в свою управляющую организацию.

К слову, в 2016 году в ноябрьский отдел департамента Госжилнадзора поступило 733 обращения от граждан, это почти в два раза больше, чем в 2015-м. Половина их них – это вопросы, связанные с начислением платы за ЖКУ, около 20 процентов касаются содержания жилого фонда и еще 10 – качества коммунальных услуг. По результатам проверок было выявлено 406 нарушений, выдано 294 предписания и составлено 104 протокола об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов – 2 миллиона 700 тысяч рублей.