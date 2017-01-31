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Оборотни в погонах

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Оборотни в погонах

Инспекторы ДПС брали взятки с водителей большегрузов

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Ямала возбудил уголовное дело в отношении шести инспекторов ДПС. По данным ведомства, госавтоинспекторы с февраля по октябрь прошлого года организовали свой собственный бизнес. Стражи порядка из Пуровского, Надымского и Тазовского районов безо всяких документов обеспечивали беспрепятственный проезд негабаритных грузов по дорогам округа. За свои услуги инспекторы брали деньги. В настоящее время решается вопрос о применении к ним меры пресечения, расследование продолжается.

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