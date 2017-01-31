Сотовая связь в «Мечте»

Размещение базовой станции в дачном посёлке обсудят на публичных слушаниях

Администрация города приглашает ноябрьцев высказать свое мнение по проектам планировки и межевания территории в районе дачного поселка «Мечта». Здесь собираются установить базовую станцию сотовой связи. Собрание горожан состоится 4 февраля в 11 часов в большом зале ГДКиК «Русь». Ознакомиться с проектами планировки и межевания можно в управлении архитектуры и градостроительства и на официальном сайте администрации Ноябрьска. Графические демонстрационные материалы размещены на втором этаже здания департамента имущественных отношений по адресу: ул. Ленина, д. 29. Свои предложения и замечания горожане могут подать в письменном виде в управление архитектуры.