«Герой моей семьи»

Проект ноябрьского школьника вошёл в шорт-лист конкурса «ProСвет»

Во всероссийском состязании приняли участие более 500 школьников и студентов техникумов из 47 регионов страны. Ребята подготовили проекты в пяти номинациях: «Живая инновация», «Наша голубая планета», «Диалог цивилизаций», «Искусство в математике», «Совершенство не знает границ». В жюри вошли известные педагоги, ученые и управленцы сферы образования.

28 января в Историческом парке «Россия – моя история» были подведены итоги первого конкурса проектных работ «ProСвет». Ученик 9-го класса 5-й школы Ноябрьска Антон Плех победил в номинации «Диалог цивилизаций». Он подготовил проект «Герой моей семьи», в котором рассказал о своем прадедушке – ветеране Великой Отечественной войны. Антон, также как авторы лучших работ в других номинациях, получил диплом, ценный приз и путевку в лагерь «Артек». А наставники победителей конкурса получили возможность посетить образовательную выставку в Гонконге.