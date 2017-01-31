Здравствуй, школа!

С 1 февраля стартует заявочная кампания для родителей будущих первоклашек

Подать документы на зачисление детей в школу горожане могут с 8 часов 30 минут. Прием заявлений будет проходить тремя способами: через портал «Госуслуги», региональный портал образовательных услуг и непосредственно в выбранном учебном заведении.

Как сообщили в городском департаменте образования, предварительно, в будущем учебном году за школьные парты впервые сядут около 1200 маленьких учеников. В 2016 году первый раз в первый класс отправились 1435 детей.