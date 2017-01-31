Курс на бережливое производство

В «Газпромнефть-ННГ» стартовал проект «ЛИНиЯ»

Суть новой программы заключается в развитии системы непрерывных улучшений. Запуск проекта обсудили на совещании. В нем приняли участие руководители Блока разведки и добычи «Газпром нефти», генеральный директор Павел Крюков и топ-менеджеры предприятия. Планируется, что в «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе» программа будет внедрена уже в этом году. Уже определены четыре этапа ее реализации и создана проектная организационная структура. Директор программы «ЛИНиЯ» Сергей Папенко отметил: «Задача стоит амбициозная. С другой стороны, опыт показывает, что улучшение малыми шагами, если делать это массово, дать правильный инструментарий и научить людей им пользоваться, то в общем-то в большинстве компаний добиваются больших успехов».