Армия подождёт

Учащиеся колледжей получили отсрочку

Студенты колледжей и техникумов получили отсрочку от армии. Теперь она будет действовать до конца обучения без ограничения по возрасту. Поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе» вступили в силу с 1 января этого года. Ранее учащиеся ссузов могли получить отсрочку только до 20 лет при условии, что поступили в учебное заведение после 9 класса. Если после 11-го, то студенты колледжей и техникумов могли рассчитывать на отсрочку, только если достигали призывного возраста в последний год обучения. Есть одно условие: ссузы должны иметь государственную аккредитацию. Это нововведение скажется на количестве призывников 2017 года.

Напомним, в 2016-м из Ноябрьска служить отправились 265 молодых людей.

Фото nkit89.ru.