Неудобная поликлиника

Родители маленьких пациентов недовольны инфраструктурой филиала на Мира, 58

То нет специалиста, то сломана кнопка. Мама ребенка с ограниченными возможностями здоровья Юлия Пермитина столкнулась с проблемой доступа в детскую поликлинику на Мира, 58. Свою пятилетнюю дочку вместе с коляской ей пришлось заносить в здание на руках, хотя у входа оборудован раздвижной пандус. Но как им воспользоваться, женщина не поняла. Есть у крыльца и кнопка вызова медперсонала, правда, на нажатие никто из сотрудников поликлиники не отреагировал.

Заведующая медучреждением Светлана Савина уверяет – ни в регистратуру, ни к ней мама не обращалась, о случившемся сожалеет и приносит извинения. Однако сделать более удобный пандус у входа возможности нет, поскольку поликлиника расположена в жилом доме. Кстати, за неделю, что прошла с начала этой истории, кнопка вызова и табличка пали жертвой вандалов. И сейчас пандус вовсе не функционирует. Заявка на ремонт уже направлена в хозслужбу, рассказала заведующая. И как только конструкцию отремонтируют, доступность объекта для инвалидов будет восстановлена.

Кстати, вопрос благоустройства этого филиала детской поликлиники, как выяснилось, волнует не только родителей детей-инвалидов. Молодые мамы переживают, что около здания нет места для колясок. И детские транспортные средства приходится оставлять прямо на парковке для машин, под снегом и дождем. Они мокнут и промерзают. Родители малышей даже собирали подписи и прошлой весной писали обращение в городскую администрацию с просьбой установить хоть какой-нибудь навес. В ответе было сказано, что организовать парковку не могут, поскольку для этого нужно согласие всех собственников жилья. А жильцы дома по Мира, 58 не согласятся, поскольку козырек будет мешать обзору.

Таким образом, решение этого вопроса зависит от нескольких заинтересованных сторон. И до тех пор, пока руководство больницы, управляющая компания и собственники жилья не придут к единому решению, коляски так и будут стоять в сугробах или под дождем. А ведь дети наверняка есть практически у всех участников неразрешенной ситуации.