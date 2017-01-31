России нужны офицеры

Начался набор в учебные заведения Минобороны

Военный комиссариат Ноябрьска начал отбор в военно-учебные заведения Министерства обороны. Получить высшее образование могут молодые люди и девушки в возрасте от 16 до 22 лет. Для отслуживших возраст увеличен до 24. Сейчас открыт набор в 20 высших учебных заведений, в том числе в Санкт-Петербургский военный институт Национальной гвардии, Тюменский ТВИИКУ, Уфимский авиационный институт и другие. Также получить высшее образование можно и в 25 филиалах по всей России.

Посвятить свою жизнь военной службе уже решили 9 жителей Ноябрьска, впрочем, заявления от желающих будут принимать до 15 апреля. Для этого необходимо обратиться в военкомат.