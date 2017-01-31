Штраф за нецензурную лексику

Житель Муравленко заплатит за оскорбление полицейского

По данным следственного управления Ямала, летом прошлого года мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии. Его остановил патруль ДПС. Автовладелец попытался оказать сопротивление полицейским и запереться в автомобиле, но его попытка не увенчалась успехом. Тогда мужчина обругал стражей порядка нецензурными словами. За оскорбление представителей власти на муравленковца завели уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и обязал его выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.