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Штраф за нецензурную лексику

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Штраф за нецензурную лексику

Житель Муравленко заплатит за оскорбление полицейского

По данным следственного управления Ямала, летом прошлого года мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии. Его остановил патруль ДПС. Автовладелец попытался оказать сопротивление полицейским и запереться в автомобиле, но его попытка не увенчалась успехом. Тогда мужчина обругал стражей порядка нецензурными словами. За оскорбление представителей власти на муравленковца завели уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и обязал его выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

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