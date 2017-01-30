«Вежливый водитель»

Телеканал «НОЯБРЬСК 24» совместно с ГИБДД провёл акцию

Автовладельцам выдавали памятки с правилами поведения на дорогах. Листовки содержали не только нормы, прописанные в законе, но и общечеловеческие. «Цель акции – напомнить водителям города о том, что на дорогах нужно быть внимательными и взаимовежливыми. Госавтоинспекция Ноябрьска надеется, что проведение подобных мероприятий поможет снизить количество автопроисшествий в 2017 году», – отметила инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения ОГИБДД Ноябрьска Эльза Резяпова.

Также водителям вручили и «парковочные карты вежливости», где автовладельцы смогут вписать свой номер телефона. Такая карта поможет избежать непонимания в случае, когда ваша машина мешает проезду других авто. Получить парковочную карту от канала «НОЯБРЬСК 24» можно бесплатно в магазинах-партнерах акции.