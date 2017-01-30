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Лучших педагогов и воспитателей выберут в Ноябрьске

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Лучших педагогов и воспитателей выберут в Ноябрьске

В городе завершился приём заявок на конкурс профмастерства

В Ноябрьске вновь выберут педагога года. Всего свои силы в этом году испытают 11 участников. В номинации «Воспитатель года» заявились шесть кандидатов. На звание «Педагог года» претендуют пять человек.
Конкурсантов этого года ждут более серьезные испытания. Так, появился заочный этап, где участникам предстоит написать эссе «Я – учитель», а также представить в задании «Интернет-ресурс» свой профессиональный профиль в Сети. Усложнился и очный этап. Теперь в нем вместо шести заданий нужно пройти девять. Официальный старт конкурса будет дан 14 февраля, а имена победителей станут известны 17-го.

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