Продажи растут, продукты дешевеют?

На Ямале подсчитали годовой объем реализации продуктов

Ямальцы стали есть больше мяса, рыбы и молочной продукции. Специалисты департамента агропромышленного комплекса подвели итоги годовой реализации продуктов питания. Рост отмечен практически по всем позициям. Так, в прошлом году ямальцы съели почти на полторы тысячи тонн овощей больше, чем годом ранее. Объем продаж превысил 42 тысячи тонн. Примерно на 3 тысячи тонн больше продано фруктов. Рост продаж рыбы и сыра по итогам года составил 433 и 160 тонн соответственно. Мясной продукции было продано на 2 тысячи больше, чем в 2015 году. Снизился объем продаж только по двум позициям – соль и рыбные консервы. Как отмечают в пресс-службе окружного правительства, за год изменилась стоимость продуктовой корзины в муниципалитетах. Заметнее всего – на 347 рублей – она подорожала в Ямальском районе и теперь обойдется потребителю более 7 тысяч рублей. А вот в Ноябрьске набор продуктов первой необходимости подешевел на 370 рублей и стоит около 4 300 рублей.