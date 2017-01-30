Интернет в массы

Ямал занимает третье место в стране по использованию глобальной сети в домохозяйствах

Такова оценка Минкомсвязи, сообщает пресс-служба окружного правительства. По развитию инфокоммуникационных технологий наш округ на пятом месте. К территориям с наиболее развитой инфраструктурой связи относят Пуровский район, Новый Уренгой и Надым. Сложности в этом направлении имеются в самых отдаленных районах региона – Тазовском и Красноселькупском. По словам директора окружного департамента информационных технологий и связи Олега Ефремова, правительство Ямала в прошлом году выделило около 16 млн рублей для субсидирования операторов в отдаленных населенных пунктах, и в 2017 году эта работа будет продолжена. Главная задача – обеспечение лечебно-профилактических учреждений округа высокоскоростным Интернетом.