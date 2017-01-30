Вместо выгоды – растрата

Житель Ноябрьска неудачно разместил объявление

В Ноябрьске снова зафиксирован факт интернет-мошенничества. По данным местного отдела внутренних дел, житель города пытался продать двигатель для автомобиля ВАЗ-2106. Объявление разместил на популярном сайте купли-продажи. Уже на следующий день ему позвонил «потенциальный покупатель». Он сказал, что для денежного перевода ему необходим номер банковской карты продавца и пароль, который придет в смс. После того, как житель города сообщил эти данные звонившему, с его карты сняли 70 тысяч рублей. Незадачливый продавец обратился в полицию. Сейчас проводится проверка по данному факту.