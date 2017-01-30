Искали одних нарушителей, а нашли других

Полицейские Ноябрьска провели масштабный рейд

Сотрудники городского отдела внутренних дел выявляли продавцов, перепродающих уже активированные сим-карты. В России действует запрет на реализацию такого товара без соответствующих документов. И хотя нарушителей в этой сфере выявить не удалось, зато в поле зрения правоохранителей попала одна торговая точка, где алкоголь продают в ночное время.

Отметим, с начала текущего года составлено уже восемь административных протоколов на лиц, сбывающих алкогольные напитки после 22 часов. Это правонарушение предусматривает штраф от 5 тыс. до 10 тысяч рублей.